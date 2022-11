Raser mod fan under koncert: - Din fucking kusse

Det blev forleden for meget for forsangeren i Guns N' Roses, da en fan begyndte at flyve med drone under koncerten

Der er mange regler for, hvordan man opfører sig til koncerter. Skrevne såvel som uskrevne.

Men forleden gik en koncertgænger over stregen, da denne hev en drone frem, som han eller hun begyndte at flyve rundt med til en Guns N' Roses-koncert i australien.

Det blev forsangeren Axl Rose så irriteret over, at han mellem numrene ifølge Daily Mail råbte ud til publikum.

- Til den anonyme hr. droneflyver: Du er en fucking kusse, lød det fra scenen.

- Leg med jeres legetøj et andet sted

På twitter har Axl Rose efterfølgende uddybet sit raseri.

'Vi har haft et par dronetilfælde i løbet af denne tour. I aftes var nok den mest påtrængende. Det var noget af en distraktion. Nogle syntes åbenbart, at det var OK at gøre, men den kom meget tæt på scenen og faktisk også hen over den', skriver hitmageren i sit tweet, der fortsætter:

'Hvorom alting er ... vi forstår, at det kan være 'sjovt' at komme hjem med sine droneoptagelser, men vi vil sætte pris på, at I, der planlægger at være dronepirater, tager hensyn til fans og bandet og leger med jeres legetøj et andet sted.

Herald Sun rapporterer, at Queensland Politi har identificeret dronens ejermand, der fløj med den under koncerten, ligesom de også har konfiskeret dronen.

Politiet bortviste manden, der også blev bedt om ikke at vende tilbage.