Raser mod fans: 'Hold jeres kæft'

Den nyslåede far til seks finder sig absolut ikke i noget, når hans kone og nyfødte udsættes for kritik på de sociale medier.

Den berømte skuespiller Alec Baldwin har derfor givet svar på tiltale, efter flere kritiske røster på Instagram er gået efter hans kone, Hilaria Baldwin, og baby.

Mandag delte skuespilleren et billede af sin yngste datter, Lucia, som parret har fået gennem en rugemor.

Den 62-årige Alec Baldwin svarede på flere kommentarer på opslaget.

De bidske kommentarer gik både på Hilarias herkomst, og at parret bruger deres børn som 'click-bait'.

'Hvem er moderen? Hun var ikke gravid. Hun fødte for seks måneder siden. Hvis det er en rugemor, så sig det. Hvis barnet var adopteret, så sig det. Hvis du ikke vil sige noget, hvorfor stopper I så ikke med at smide opslag op og tigge om click-bait. Bare opdrag jeres 100 børn i private omgivelser,' lød den ene kommentar der fik skuespilleren til at reagere.

'Du skal holde din kæft og passe din egen butik,' lød det fra Alec Baldwin.

En anden kommentar fik også skuespilleren op i det røde felt.

'Først tænke jeg 'uha'. Men det er er ikke noget, jeg skal gå op i. Hvis de elsker og kan støtte alle deres børn, så er det jo dejligt,' skrev en.

Træt af udmeldinger

Til det havde Alec Baldwin også en kommentar.

'Jeg tror på, at folk skal sige 'tillykke' eller bare holde deres kæft. Det er sådan, det er,' lød det.

Det er parret sjette barn sammen.

Deres femte barn blev født i september 2020 af Hilaria, og deres yngste datter er født med rugemor.

Parret har også en søn på fire, en på to, en på fem og en datter på 7.

Alec Baldwin er også far til 25-årige Ireland Baldwin, som han har fra sit tidligere forhold med Kim Basinger.