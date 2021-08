Raser mod filmpriser: - En hån mod kvinder

- Priserne er en hån mod kvinder, der udsættes for vold i hjemmet, tordner organisation, der kæmper for voldsramte kvinder

Den kontroversielle skuespiller Johnny Depp står til at modtage to fornemme filmpriser inden for den nærmeste tid. Og det har fået organisationen Solace Women's Aid til at se rødt, skriver BBC.

Det er dels den tjekkiske Karlovy Vary Film Festival (en af verdens ældste, red.), der afvikles 20. - 28. august, der hædrer den 58-årige skuespiller, dels den spanske San Sebastian Film, som finder sted i september.

Organisationen, der arbejder med at hjælpe voldsramte kvinder, kalder det 'fornærmende' og 'malplaceret' at hædre den 58-årige skuespiller.

- Når man vælger at hædre en, der begår dokumenteret partnervold, for vedkommendes faglige præstationer, sender det forkerte signaler, siger organisationens talskvinde, Erin Mansell.

Johnny Depp kom i vælten sidste år, da han tabte en retssag mod den britiske avis The Sun, der havde beskyldt ham for hustruvold. The Sun kaldte ham for hustrumishandler, og det fik ham til at sagsøge mediet.

Sagen drejer sig om en artikel fra 2018, hvor avisen skrev, at han havde været voldelig mod sin ekskone, skuespilleren Amber Heard.

Under sagen, hvor det føg med gensidige beskyldninger mellem de tidligere ægtefolk, berettede Heard, at hun havde været udsat for vold adskillige gange i sit 15 måneder korte ægteskab med Depp.

Fyret fra filmrolle

Som konsekvens af sagen blev Johnny Depp fyret fra sin rolle som Gellers Grindewald under optagelserne af den kommende 'Fantastiske skabninger'-film - den tredje i rækken. Rollen blev i øvrigt overtaget af danske Mads Mikkelsen.

Den tjekkiske festival siger, at den ønsker at ære 'skuespillerens omfattende karriere og arv' og beskriver ham som 'et moderne filmikon', mens Johnny Depp i San Sebastian vil blive tildelt festivalens ærespris.