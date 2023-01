Raser mod medierne: Har ødelagt mit datingliv

Emily Ratajkowski søgte sidste år år om skilsmisse fra Sebastian Bear-McClard, og siden har modellen kastet sig ud i jagten på den store kærlighed igen.

Derfor har hun været på en række dates med forskellige mand, og hver gang er det blevet til historier i verdenspressen. Hun mener, at det har ødelagt hendes mulighed for at date.

Det siger hun i det nyeste afsnit af podcasten 'HighLow', skriver flere medier - heriblandt Page Six.

- Jeg har stille og roligt forsøgt at date uden at låse mig fast på noget, og det har været svært at gøre det og holde opmærksomheden på dem, jeg har set, siger hun og fortsætter:

- Hver gang jeg går på en date, så ved alle det. Og så ser de andre mænd, jeg dater, det, og det har været svært,fordi de så har været sådan: 'jeg snakkede ikke med hende i går', og så er der billeder af mig, der spiser med en anden. Det stinker.

Emily Ratajkowski er blandt andre blevet kædet sammen med Pete Davidson, DJ Orazio Rispo og Jack Greer, og på det seneste er det Erik André, som hun flere gange er blevet fotograferet sammen med.

Modellen fortæller i podcasten, at det hele har været svært at navigere i, og at hun altid ender med at blive flov og undskylde, når historierne kommer ud, ligesom der har været tilfælde, hvor romancen er blevet ødelagt, fordi der for hurtig kom offentlig opmærksom på det.

Emily Ratajkowski og Sebastian Bear-McClard var gift i fire år, og de har sammen en toårig søn.