Raser mod tv-kanal efter Johnny Depp-indslag

Søndag aften amerikansk tid var der stjerner på rad og række til MTV's Video Music Awards.

Og som en overraskelse bragte tv-kanalen en kontroversiel skikkelse helt frem i rampelyset.

Undervejs kom der nemlig en rummand ned fra loftet. En figur der er et af kanalens ikoniske kendetegn.

I dragten sad en digital udgave af ingen ringere end Johnny Depp, der tidligere på året lå i en dramatisk retssag mod sin ekskone Amber Heard, som delte vandene i offentligheden.

- Jeg vil bare gerne have, at I ved, at jeg er klar på fødselsdage, bar mitzvahs og bryllupper. Hvad som helst, I kan bruge mig til. I siger bare til, lød det fra skuespilleren som en sjov henvisning til, at han er klar til nye jobs, nu hvor retssagen er afsluttet.

Se Johnny Depps optræden i her.

Johnny Depp dukker op til MTV Video Music Awards og taler om, at han vil lave hvad som helst for bare at få arbejde

Søster rasende

Men den optræden er ikke faldet i god jord hos Whitney Heard, der er søster til Amber Heard.

I en såkaldt story på sin Instagram retter hun en direkte og meget kras kritik af MTV for at inddrage skuespilleren i deres prisuddeling.

'MTV I er ulækre og tydeligvis desperate', lød opslaget, der fortsatte:

'Jeg håber virkelig ikke, at nogen af folkene bag det her har døtre ...'

Amber Heards søster Whitney var også med, da retssagen stod på tilbage i foråret. Foto: Cliff Owen/Ritzau Scanpix

Sag om hustruvold

Johnny Depp og Amber Heard var som nævnt tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold', uden hun dog nævnte Johnny Depp ved navn.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere.

Sagen endte i Johnny Depps favør. Han fik af juryen medhold i samtlige punkter, mens Amber Heard blot fik medhold i et enkelt punkt, der omhandlede en udtalelse fra Depps advokat.

Det betød også, at Amber Heard skulle betale en erstatning til Johnny Depp på 10.350.000 dollars, mens hun omvendt selv skulle modtage to millioner dollars.