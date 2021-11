Raser over aktivister

Den verdensberømte forfatter er vred over at få delt sin private adresse

Forfatteren bag 'Harry Potter'-bøgerne, J.K. Rowling, er ude med riven efter tre LGBTQ-aktivister.

I en længere tråd på Twitter forklarer hun, hvordan hendes private adresse i sidste uge blev delt til offentligheden.

'Sidste fredag blev min families adresse delt på Twitter af tre aktivistiske skuespillere, som tog billeder af dem selv foran vores hus, nøje placeret så vores adresse er synlig', skriver Rowling i sit opslag, hvorefter hun takker sine følgere for at anmelde billedet.

Tilbage i 2020 havnede den britiske forfatter i noget af en shitstorm, efter hun på Twitter havde skrevet, at den menstruerende del af befolkningen kun betegnes som kvinder.

Flere følgere og fans mente, at hun ekskluderede den gruppe af transkvinder, der er født som mænd og beskyldte hende derfor for at være 'transfobisk' og 'respektløs'.

Og den udtalelse er altså tilsyneladende ikke gået i glemmebogen hos de folk, der stadig mener, at en undskyldning fra den 56-årige forfatter vil være på sin plads.

Dødstrusler

J.K. Rowling sætter i sin tråd navn på de tre skyldige, som hun påstår har delt et billede af familiens hus med det motivet at intimidere forfatteren.

'De burde have tænkt over, at jeg nu har modtaget så mange dødstrusler, at jeg kunne beklæde mit hus med dem, og jeg er ikke holdt op med at råbe op. Måske er den bedste måde at bevise, at ens bevægelse ikke er en trussel mod kvinder, at stoppe med at stalke, chikanere og true os', skriver hun envidere.

Forfatterens opslag har fået tusindvis af positive reaktioner fra følgere, der udtrykker deres støtte.

Sletter profil

Aktivisten Holly Stars har sidenhen fjernet billedet fra sin Twitter-profil efter at være blevet bombarderet med vrede kommentarer.

'I går delte vi et billede, som vi tog foran J.K. Rowlings hus. Selvom vi står ved billedet, så har vi modtaget en overvældende mængde af seriøse og truende transfobiske beskeder, så vi har besluttet at fjerne billedet'.

Efterfølgende har alle tre aktivister slettet deres Twitter-profiler.