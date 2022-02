Raser over Baldwin: - Absurd

Alec Baldwin benægter fortsat skyld i skuddrab, og for offerets ægtemand er det slet ikke til at forstå

Fire måneder er nu gået, siden skuespilleren Alec Baldwin under optagelserne til western-filmen 'Rust' uforsætligt fik affyret skud, der ramte og dræbte den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins.

Tiden efter har været et sandt mareridt for alle involverede.

Mens Baldwin frasiger sig ansvaret for filmfotografens død, efterlades de pårørende med et tab og en følelse af, at retfærdigheden ikke er sket fyldest. Ifølge Halyna Hutchins ægtemand - nu enkemand - er det helt absurd, at skuespilleren insisterer på sin uskyld i sagen.

- Ideen om, at den person, der holder pistolen og trykker på aftrækkeren, ikke er ansvarlig, synes helt absurd for mig, fortæller enken Matthew Hutchins i et interview for NBCs 'Today' onsdag aften.

Det er ikke meget mere end en uge siden, de nærmeste til den afdøde Halyna Hutchins valgte at sagsøge skuespilleren for ikke at have tjekket skydevåbnet godt nok, inden han brugte det på settet.

Det er tredje gang, skuespilleren er blevet sagsøgt i sagen.

Halyna Hutchins blev ramt i brystet, da pistolen gik af, og hun afgik ved døden på hospitalet. Ulykken skete under optagelserne til western-filmen 'Rust' i Mexico. Foto: Ritzau Scanpix

- Nogen er skyldig, men det er ikke mig

Selvom Alec Baldwin tidligere har givet udtryk for sin sorg over hændelsen og de psykiske men, oplevelsen har haft for ham efterfølgende, står megastjernen stadig ved, at han ikke føler sig skyldig i drabet på den 42-årige filmfotograf.

Skuespillerens egen version af hændelsen lyder, at han aldrig trykkede på pistolens aftrækker, og at han heller ikke anede, at pistolen var ladt. Dertil forklarer han også, at han aldrig pegede pistolen på nogen for at skyde, men at pistolen gik af ved et uheld.

Sagen har været hård og lang for alle involverede, og politiet er stadig i gang med at efterforske. De har blandt andet beslaglagt Alec Baldwins telefon som led i efterforskningen.

Få et kort overblik over sagen herunder: