Raser over corona: - De løj for os

Emmy Awards blev afholdt natten til mandag (dansk tid) i Los Angeles i et telt fyldt med kendte mennesker. Publikum bar ikke mundbind og holdt heller ikke synderlig afstand til hinanden.

Man skulle tro, at pandemien var fortid, men ikke alle var tilfredse med de manglende sikkerhedsforanstaltninger.

Den kendte skuespiller og komiker Seth Rogen lod i hvert fald ikke de manglende hensyn gå ubemærket hen, skriver TMZ.

39-årige Rogen, der havde til opgave at uddele aftenens første pris, jokede med, at han ville have overvejet sin deltagelse, hvis han vidste, at showet ville blive afholdt i et hermetisk lukket telt uden krav om mundbind.

- Lad mig starte med at sige, at vi er alt for mange i dette lille lokale, lød det fra skuespilleren, der tilføjede:

- De sagde, at det skulle være udendørs. Det er det ikke. De løj for os.

Seth Rogen. Foto: CBS Photo Archive/Getty Images

Seth Rogens protest stoppede dog ikke her. I en blanding af humor og alvor, udbrød han:

- Det er vigtigere, at vi har tre lysekroner, end at vi sørger for, at vi ikke dræber Eugene Levy i aften. Det er det, der er besluttet, jokede Seth om den 74-årige canadiske skuespiller.

Emmy-arrangørerne forsvarede sig med, at bordene havde en afstand på ca. 1,8 meter til hinanden, og at antallet af deltagere var begrænset.

Derudover var det et krav for at deltage i Emmys, at alle skulle være færdig-vaccineret samt fremvise en negativ Covid-test.