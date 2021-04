Raser over ekskæreste: 'Der er gået en uge'

Ikke længe efter at de to kvinder Demi Sims og Francesca Farago fortalte, at de var kærester, er de nu gået fra hinanden

Fans var ellers ellevilde da 'Too hot to handle'-stjernen Francesca Farago bekræftede, at hun havde fundet kærligheden med den britiske realitystjerne Demi Sims.

De to kvinder har ellers delt mange billeder af hinanden på de sociale medier, og canadiske Francesca Farago havde også udtalt, at hun ville flytte til Storbritannien sammen med kæresten.

De to nåede da også både at flytte sammen og få hinandens navne tatoveret, men nu er det slut.

På Instagram har Demi Sims nemlig skrevet et opslag i sin story på Instagram, hvor hun fortæller, at de to ikke længere er sammen.

Faktisk anklager den 27-årige tv-stjerne fra 'The only way is Essex' Fracesca for at være forelsket i sin ekskæreste Harry Jowsey, som Francesca mødte under optagelserne af 'Too hot to handle'.

'Tak for alle jeres beskeder for at høre, om jeg er okay, efter min ekskæreste har lavet en Tik Tok (og der er kun gået en uge, siden vi slog op), hvor hun fortæller om at forelsket i sin ekskæreste. Jeg kan forsikre jer, at jeg er okay. Jeg har haft en hård uge, hvor jeg har grædt og mit hjerte var knust. Men jeg undveg noget skrækkeligt', lyder det.

Demi Sims fortæller, at hun nu vil starte forfra, og at hun vil efterlade alt med Francesca i fortiden.

Francesca selv har lagt en Tik Tok-video op, hvor hun deler, at hun er single, men interesseret i en ekskæreste.

Gik fra hinanden

Farago blev kendt i store dele af verden, da hun medvirkede i Netflix-succesen 'Too Hot To Handle'.

Her blev hun forelsket i Harry Jowsey fra Australien, og der var lagt op til en Hollywood-afslutning, da de efter showet kunne fortælle, at de stadig var kærester.

De to brugte i programmet 138.000 kroner på at have sex. Pengene blev taget fra den præmiepulje, det var muligt at vinde i programmet, såfremt alle deltagerne holdt fingrene fra hinanden.

De to havde ellers store planer med hinanden, men forholdet brast. Foto: Instagram

Kort tid efter, at et genforeningsafsnit blev sendt, afslørede parret på Instagram, at de var forlovede og meget lykkelige. Men det varede ikke længe. Få uger efter kunne de nemlig annoncere, at de var gået fra hinanden igen.

Harry og Francesca var parret alle heppede på. Det tyder på, at Francesca ikke er helt ovre ham. Foto: Netflix