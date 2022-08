Raser over Harry Styles

Efter at have set Harry Styles' skuespil mener mange, at han burde holde sig til at synge

'I det mindste ser han godt ud'.

Sådan lyder en af reaktionerne på det sociale medie TikTok efter et klip fra filmen 'Don't Worry Darling', hvor Harry Styles spiller en af hovedpersonerne, er blevet offentliggjort.

Klippet viser Harry Styles og Florence Pugh, der i filmen spiller mand og kone, have et stort skænderi, og mange brugere på blandt andet TikTok og Twitter er skuffede over sangerens talent - eller mangel på samme - inden for skuespillet.

'Harry er virkelig den værste skuespiller, jeg nogensinde har set. Jeg mener for fanden, skriver en bruger på Twitter.

En anden stemmer i og skriver:

'Fordelene ved at se 'godt ud' og kneppe sin instruktør. Frygtelig skuespiller.

Her refererer personen til, at instruktøren bag filmen er Olivia Wilde, som Harry Styles danner par med.

Se det omtalte klip her:



Florence fortjener bedre

Tusindvis af andre stemmer i på tværs af de sociale platforme. Brugerne er dog ikke kun skuffede over, hvor dårlig en skuespiller Harry Styles er. For mange handler det om, hvor meget bedre Oscar-nominerede Florence Pugh er.

'Florence er sådan en god skuespiller, og han er der...', skriver en bruger på TikTok .

'Florence Pugh, jeg er så ked af det' skriver en anden.

Florence Pugh er blandt andet kendt for sin rolle i filmen 'Little Women'. Foto: Evan Agostini//Ritzau Scanpix

Det kommer oveni, der tidligere på måneden har floreret rygter om, at Harry Styles blev betalt over 13 millioner danske kroner mere end den prisvindende skuespillerinde for filmen - noget som instruktøren bag Filmen, Olivia Wilde, dog tidligere på ugen afviste i et interview med Variety.

Det er Harry Styles' første store filmrolle, efter han blev forelsket i skuespillet, da han havde en mindre rolle i 2. verdenskrigfilmen 'Dunkirk' i 2017.

Harry Styles' fans og kritikere vil dog få endnu en mulighed for at bedømme hans skuespil i filmen 'My Policeman', som udkommer i oktober, hvor han ligeledes spiller en stor rolle.