Raser over interview

Skuespiller John Cleese påstår, at et interview med BBC var uærligt og bedragerisk

John Cleese vil indgive en klage over tonen i et BBC-interview, efter han blev stillet spørgsmål om udelukkelseskultur i stedet for at tale om hans turné.

'Monty Python'-stjernen hævede, at intervieweren forsøgte at fremstille ham som gammeldags og ligeglad, og at interviewet var uærligt og bedragerisk.

- Jeg svarede høflig, og jeg forklarede fuldt ud, at hvis forældre var overbeskyttende, forberedte det ikke børn godt, når de trådte ind i den virkelige og ofte ikke særlig pæne verden, siger John Cleese.

Ifølge John Cleese stillede værten ham usammenhængende spørgsmål og forsøgte at fremstille ham forkert.

- Karishma (værten.,red) havde ingen interesse i en diskussion med mig. Hun ønskede kun rollen som anklager. BBC skal oplære hende igen.

- Jeg fjernede mine hovedtelefoner og sagde, at det ikke var det interview, jeg havde sagt ja til, siger John Cleese.

I en erklæring siger BBC, at det var et retfærdigt og passende interview, der berørte de emner, som John Cleese tidligere har været højtråbende omkring.

- Vores vært er en fremragende og erfaren journalist, som gennemførte interviewet helt inden for vores redaktionelle retningslinjer, siger en talskvinde for BBC.

