Raser over numsedans: 'Venter stadig på den undskyldning'

Flere af Lizzos følgere mener ikke, hun kan tillade sig at twerke løs, mens hun er anklaget for at have opført sig upassende over for tidligere dansere

Det bliver ikke værdsat, at sangeren Lizzo på Instagram nyder en pause ved pølen i sin bikini.

I en ny video, som 'Good as Hell'-sangeren lagde op søndag, danser hun til Cardi B og Meghan thee stallions 'Bongo', mens hun twerker på livet løs.

Men den form for seksuel dans kan hun ikke tillade sig, mener flere af hendes følgere, som minder hende om, at hun for tiden ligger i krig med tidligere ansatte, der har anklaget hende for seksuelt upassende opførsel.

'Ville virkelig ønske, at du ville adressere situationen med en vis seriøsitet. Vi så alle sammen op til dig og har brug for, at du viser os, at dine ord er oprigtige', skriver en.

'Lader vi virkelig bare som om, at hun ikke pressede sit hold til seksuelle handlinger?', undrer en anden sig.

'Venter stadig på den undskyldning', konstaterer en tredje.

Du kan se Lizzos dans her. Artiklen fortsætter under videoen ...

Afviser ankler

I sidste måned blev Lizzo af tre af sine tidligere dansere anklaget for at udskamme dansernes kroppe, opføre sig seksuelt upassende og skabe et fjendtligt arbejdsmiljø.

En af de mere konkrete beskyldninger går på, at Lizzo skulle have udskammet og fyret en af danserne på baggrund af hendes vægt.

Et par dage senere brød sangeren så tavsheden i et langt opslag på Instagram, hvor hun pure afviser alle beskyldningerne.

Min arbejdsetik, moral og respektfuldhed er der blevet sat spørgsmålstegn ved, og min karakter er blevet kritiseret. Normalt vælger jeg ikke at svare på falske beskyldninger, men de her er så utroværdige, som de lyder, og for uhyrlige til ikke at blive adresseret', skrev hun blandt andet.