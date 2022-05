Ray Liotta er død: Blev 67 år

Ray Liotta er død i en alder af 67 år.

Skuespilleren, der især er kendt fra Martin Scorsese-hitfilmen 'Goodfellas', sov stille ind i i Den Dominikanske Republik, hvor han i øjeblikket optager filmen 'Dangerous Waters'. Det skriver flere medier - heriblandt Deadline og TMZ.

Efterfølgende har en repræsentant for skuespilleren, Jennifer Craig, bekræftet nyheden over for The Hollywood Reporter.

TMZ skriver, at der umiddelbart ikke er noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Ray Liotta efterlader sig datteren Karsen og sin forlovede, Jacy. Sidstnævnte var med ham i Den Dominikanske Republik, lyder det fra TMZ.

Ray Liottas cv tæller også film som 'John Q', 'Field of Dreams' og 'Something Wild', der fik ham en nominering til en Golden Globe. Sidste år medvirkede han også i filmen 'The Many Saints of Newark', en film, der fungerer som en såkaldt prequel til HBO-hitserien 'The Sopranos', der af mange regnes som en af verdens bedste tv-serier.

I 2005 modtog han en Emmy for bedste mandlige gæstestjerne i en dramaserie for sin rolle som Charlie Metcalf i 'ER', der på dansk er kendt som 'Skadestuen'.

Ifølge IMDB havde skuespilleren gang i flere forskellige projekter op til dødsfaldet. Blandt andet kan han 8. juli opleves i Apple+-serien 'Black Bird', hvor han har en af de bærende roller.