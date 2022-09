Reagerer på anklager om misbrug af børn

Komikeren Tiffany Haddish er sammen med en anden komiker sagsøgt af et søskendepar for at have misbrugt dem, da de var børn. Nu reagerer hun selv på anklagerne

Den kvindelige amerikanske komiker Tiffany Haddish er sammen med den mandlige komiker Aries Spears genstand for en retssag om misbrug af børn i forbindelse med optagelserne til en reklamefilm.

Det er et søskendepar, som har sagsøgt de to komikere ved retten i Californien, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Nu har 42-årige Tiffany Haddish dog for første gang udtalt sig om sagen.

Det gør hun i et opslag på Instagram.

'Jeg ved, mange mennesker har en masse spørgsmål. Jeg forstår det. Jeg har det på samme måde. Desværre, fordi der er en igangværende retssag, er det meget lidt, jeg kan sige lige nu.'

Annonce:

'Men det er klart, at selvom denne sketch skulle være komisk, så er den det overhovedet ikke - og jeg fortryder dybt, at jeg gik med til at lave den. Jeg glæder mig virkelig til at kunne dele meget mere om situationen, så snart jeg kan,' skriver hun i opslaget, hvor kommentarsporet er lukket.

Filmede 'seksuelt eksplicitte scener'

Søskendeparret, som står bag anklagerne, er anonymiserede i retsdokumenterne. Der er tale om en 22-årige kvinde, som var 14 år gammel, da de påståede krænkelser fandt sted, og hun er i dag værge for sin lillebror, som var syv år gammel dengang.

Anklagerne går på, at de to komikere skulle have såkaldt 'groomet' dem, da de var børn, samt tilskyndet dem til at filme 'seksuelt eksplicitte scener', som siden blev uploaded på platformen 'Funny or Die'.

Blandt andet lyder det i anklagen, at lillebroren skulle have medvirket i en sketch, hvor han næsten ingen tøj har på, mens Aries Spears spiller en pædofil, som kigger meget efter drengen. Til sidst i videoen blev der efter sigende zoomet ind på drengens skridt.

I en anden sketch skulle Haddish have fået søsteren til at mime oralsex.

47-årige Aries Spears forulempede angiveligt den blot syv år gamle dreng under optagelserne til en video. Foto: Michael Bezjian/Getty Images

Annonce:

Advokat afviser

Da platformen 'Funny or Die' blev opmærksomme på videoen i 2018, blev den slettet øjeblikkeligt, oplyser de til People. De fortæller samtidig, at de intet havde at gøre med produktionen af videoen.

De to forulempede søskende har i dag angiveligt psykiske mén fra de påståede krænkelser.

Tiffany Haddishs advokat har i en officiel udtalelse om sagen fortalt, at moderen til de to søskende har forsøgt at føre sagen adskillige gange, og at flere advokater angiveligt har droppet at føre sagen på grund af manglende beviser.