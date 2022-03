Reagerer på chok-lussing: - Det smukkeste nogensinde

Will Smiths lussing til Chris Rock har medført en steppebrand af reaktioner fra kendte, der er i chok over begivenheden

Det mest omtalte øjeblik ved nattens oscarshow er ikke, hvem der vandt den eftertragtede oscar-statuette for den bedste film eller den historiske sejr til afro-latina-skuespilleren Ariana DeBose.

Nej, langt det mest omtalte øjeblik ved den 94-oscaruddeling går på, at Will Smith farede op på scenen og smækkede Chris Rock en lussing, fordi komikeren lavede en joke om hans kone, Jada-Pinkett Smith, der er skaldet som følge af en sygdom.

Det har ifølge The Guardian ført til en masse blandede reaktioner på de sociale medier, hvor nogle støtter Smith, herunder den amerikanske kongreskvinde Ayanna Pressley, der døjer med selvsamme sygdom - Alopecia.

'#Alopecia stå sammen! Tak #WillSmith. Skud ud til alle de ægtemænd, der forsvarer deres hustruer, der lever med alopeci i lyset af daglig uvidenhed og fornærmelser,' lød tweetet, der siden blev slettet.

Tiffany Haddish, amerikansk stand-up komiker, skuespillerinde og forfatter, meldte sig under samme fane og forklarede over for People, hvorfor hun fandt det kontroversielle øjeblik 'smukt'.

- Da jeg så en sort mand stå op for sin kone, betød det alverden for mig. Og måske kunne verden ikke lide det, men for mig var det det smukkeste, jeg nogensinde har set, fordi det fik mig til at tro, at der stadig er mænd derude, der elsker og bekymrer sig for deres kvinder, deres koner.

Tiffany Haddish har kun rosende ord tilovers over for Will Smith efter nattens oscarshow, hvor han smækkede Chris Rock en på siden af hovedet. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Hvad skete der?

Andre havde svært ved at skjule deres chok-tilstand, som for eksempel skuespilleren LaKeith Stanfield:

- Jeg ved det ikke, det var skørt. Jeg ved det ikke, det var surrealistisk, sagde han på den røde løber til Vanity Fair oscar-festen.

'Vold er ikke ok. Overfald er aldrig svaret,' tweetede skuespilleren Sophia Bush og fortsatte:

'Det er også anden gang, at Chris gør grin med Jada på #Oscars scenen, og i aften gik han efter hendes alopeci. At slå ned på en persons autoimmune sygdom er fokert. At gøre det med vilje er grusomt. De har begge brug for et pusterum, lød det videre.

Bare ikke i orden

Komiker Kathy Griffin lagde heller ikke skjul på sin utilfredshed og bekymring for lignende episoder i fremtiden.

'Lad mig fortælle dig noget, det er en meget dårlig praksis at gå op på scenen og fysisk angribe en komiker. Nu skal vi alle bekymre os om, hvem der vil være den næste Will Smith på comedy-klubber og teatre,' tweetede hun.

Instruktøren Judd Apatow var heller ikke ligefrem imponeret over Will Smith og kaldte hændelsen 'ren ude af kontrol af raseri og vold' på Twitter, hvorefter han uddybede:

'Han kunne have dræbt ham. De har hørt en million vittigheder om dem i de seneste tre årtier. De er ikke førsteårsstuderende i Hollywood og komedieverdenen. Han mistede forstanden.'

Dette billede af Nicole Kidman går viralt, fordi alle tror, at det er en reaktion på lussingen. Men ifølge Daily Mail er det taget, før showet overhovedet begyndte, da Kidman spottede en ven gennem lokalet. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

50 Cent tog det dog imidlertid med ophøjet ro.

'Bitch, du skal aldrig lægge dig ud med mig. LOL.' skrev rapperen i delingsteksten til det famøse billede af Will Smith, der stikker Chris Rock en flad.

