Reagerer på chok-melding fra Britney

Efter at have været under et værgemål fra 2008 til nu, trygler sangeren Britney Spears nu retten i Los Angeles om at få sit liv tilbage.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv.

Sidste gang, hun talte foran en dommer, var i maj 2019, og der blev høringen lukket for offentligheden. Men denne gang ønsker hun, at hendes udtalelser bliver hørt.

I 2008 blev sangerens far, Jamie Spears, udpeget som hendes værge, efter at hun var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud, der blev beskrevet i flere medier.

Justin Timberlake er med Britney i sagen om værgemålet. Foto: Ritzau/Scanpix

Ifølge Britney har værgemålet betydet, at hun blandt andet blev tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig igen eller få flere børn, selvom hun ønskede det.

Sangeren fortalte, at hun har fået opsat en spiral, der gør, at hun ikke kan få børn, og hun må efter eget udsagn ikke tage den ud for de mennesker, der er omkring hende.

Skal selv bestemme

Den udtalelse har fået popstjernens ekskæreste Justin Timberlake til tasterne.

'Efter hvad vi har set i dag, bør vi alle støtte Britney i denne tid. Uanset vores fortid, det gode og det onde, og uanset hvor lang tid siden, det var. Det, der sker lige nu, er ikke i orden. Ingen kvinde skal nægtes at tage beslutninger om sin egen krop', skriver han og fortsætter:

'Ingen skal holdes fanget og nægtes adgang til det, de har arbejdet så hårdt for. Jess og jeg sender vores kærlighed og støtte til Britney i denne tid. Vi håber, at retten tager den rigtige beslutning og lader hende leve sit liv'.

Retsmødet onsdag sluttede uden en afgørelse, og dommeren har bedt Britney indgive en formel anmodning om at afslutte værgemålet, før der kan tages en beslutning.