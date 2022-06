Reagerer på kæresterygte

'Afgjort IKKE sandt' efterfulgt af en række udråbstegn.

Det skrev realitystjernen Khloé Kardashian i en kommentar på Instagram og manede derfor hurtigt rygtet om, at hun skulle date en ny NBA-spiller, til jorden.

'Jeg elsker dig! Tak for de pæne ønsker, men jeg ser ikke en sjæl. Jeg er glad for at fokusere på min datter og mig selv i et stykke tid', fortsætter kommentaren.

Khloé Kardashian har sin datter med NBA-stjernen Tristan Thompson, der var hende utro.

Sex med træner

Det afslørende en faderskabstest for alvor, da en sådan afgjorde, at han er far til sin personlige træners lille søn, der kom til verden 1 december 2021.

'I dag har resultatet af faderskabstesten afsløret, at jeg er far til Maralee Nichols barn,' skrev den 30-årige basketstjerne i en story på Instagram i den forbindelse.

'Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger,' skrev han videre og gav udtryk for, at han ville tage del i den sin drengs opvækst.

Thompson er ikke den eneste basketstjerne, som Khloé Kardashian har kastet sin kærlighed efter.

Khloé Kardashian har således også en fortid med Rashad McCants, Lamar Odom og James Harden.

