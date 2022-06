Reagerer på kontroversiel lovgivning: Donerer millioner

Den amerikanske sanger Lizzo er rasende.

Det er hun, fordi USA's højesteret har omstødt den skelsættende retsafgørelse Roe versus Wade fra 1973, der sikrer retten til fri abort i hele USA.

Det betyder, at kvinder i USA ikke længere har ret til fri abort. I stedet bliver det op til hver enkelt delstat selv at lovgive om abort.

Det har fået tusindvis på barrikaderne, og det er også derfor Lizzo nu har tweetet, at hun vil donere 500.000 dollars af indtægterne fra sin kommende turne til Planned Parenthood. En organisation, der kæmper for kvinders rettigheder for fri og privat abort.

'Det vigtigste nu er handling og højlydte stemmer. Planned Parenthood og National Network of Abortion Funds og organisationer som dem har brug for finansiering for at fortsætte med at tilbyde deres ydelser til de personer, der er hårdest ramt af det her forbud', tweetede Lizzo.

Sangeren, der er kendt for numre som 'Good as Hell', 'Truth Hurts' og hendes seneste 'About Damn Time', har fået sin koncertarrangør, Live Nation, til at gå med i donationen. Således matcher Live Nation de 500.000, så det samlede beløb ender på en million dollars. Det svarer til syv millioner danske kroner.

Det anslås, at 22 stater inden for kort tid vil udnytte den nye lovgivning til at gøre abort ulovligt.

Den konservative dommer Clarence Thomas, der var med til at omstøde afgørelsen om abort, har i øvrigt meddelt, at han ønsker at kigge på andre skelsættende afgørelser, heriblandt en afgørelse, der sikrer retten til at købe prævention, og en afgørelse, der sikrer homoseksuelle retten til at blive gift.