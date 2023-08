Reagerer på legendes død: 'Hjerteskærende'

I går kom det frem, at den legendariske amerikanske tv-vært Bob Barker, som blandt andet er kendt fra quiz-showet 'The Price Is Right', er død i en alder af 99 år.

Værten havde et langt liv i amerikansk showbusiness, og derfor er det også kun naturligt, at en række kendte ansigter har været ude og ære tv-værtens minde i kølvandet på hans død.

En af de mange kendisser som har været ved tasterne, er skuespilleren Adam Sandler, skriver US Weekly.

I et Instagram-opslag kalder Sandler blandt andet Bob Barkers død for 'hjerteskærende'.

'Manden. Myten. Den bedste. Sådan en sød, sjov fyr at være sammen med. Elskede at tale med ham. Elskede at grine med ham. Elskede når han tæskede mig. Han vil blive savnet af alle, jeg kender! Hjerteskærende dag. Kærlighed til Bob, altid, og hans familie. Tak for alt du gav os!'

Referencen om at Barker tæskede Sandler kommer fra filmen 'Happy Gilmore', hvor Bob Barker havde en lille rolle, som blandt andet indebar at uddele nogle slag til hovedrolleindehaveren, Adam Sandler.

Den bedste nogensinde

Adam Sandler er dog langt fra den eneste kendis, der har pæne ord til overs for Bob Barker.

Det har den amerikanske countrysanger John Rich også. På det sociale medie X skrev sangeren således, at 'han er vokset op med at se Bob Barker'.

'Vi så på Bob Barker hele tiden, mens vi voksede op. Han var den bedste, der nogensinde var!' skriver sangeren blandt andet.

Bob Barker var vært på 'The Price is Right' i 35 år. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Opslaget slutter af med et 'hvil i fred Bob Barker'.

Ikke de eneste

Udover Adam Sandler og John Rich har den amerikanske tv-vært Andy Cohen, også reageret på Barkers død.

I en Instagram-story skrev Cohen således: 'Hvil i fred Bob Barker'.

Derudover har også den amerikanske sangerinde Diane Warren æret Bob Barker på det sociale medie X. I et opslag skriver hun, at Barker var 'en engel' på jorden for dyrene.

'Bob Barker, jeg har en fornemmelse af, at du blev mødt af en hær af dyreengle. Fordi du var deres engel på jorden'.

Oplaget skyldes, at Barker igennem mange årtier var en fortaler for dyrenes rettigheder og for dyrerettigheds aktivisme. Han støttede blandt andet foreningen PETA (People for the Ethical Treatment og Animals, Red.).

