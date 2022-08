Reagerer på Olivia Newton-Johns død: 'Jeg elsker dig så højt'

Tidligere ven og kollega til Oliva Newton-John, John Travolta, reagerer nu på Oliva Newton-Johns død.

Dødsårsagen er ikke bekræftet, men en kilde tæt på familien fortæller til mediet TMZ, at hun døde af brystkræft. Olivia Newton-John har kæmpet mod brystkræft i mere end 30 år.

I et opslag på Instagram reagerer John Travolta på nyheden om 'Grease'-stjernens død.

'Min kære Olivia. Du gjorde vores liv meget bedre. Din indflydelse var fantastisk. Jeg elsker dig så højt', skriver John Travolta i et opslag på Instagram.

'Din Danny, din John', afslutter han opslaget med reference til filmen 'Grease' fra 1978, der havde John Travolta og Olivia Newton-John i hovedrollerne som Danny og Sandy.

Hendes rolle som Sandy blev ikonisk for en hel generation, ligesom sangene 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' og 'Hopelessly Devoted to You' også blev det.