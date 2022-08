Reagerer på rygter om familiedrama

I et stykke tid har der været rygter om drama mellem Victoria Beckham og hendes ældste søn Brooklyn Beckhams kone, Nicola Peltz.

Og netop de rygter kom det nygifte par ind på i et nyt interview med Variety.

Selvom parret benægter, at der er nogen form for stridigheder i familien, tror Nicola Peltz, godt, at hun ved, hvordan rygterne er opstået.

Nicola Peltz valgte nemlig ikke at tage en kjole på, der var designet af svigermor, men derimod en fra Valentino Couture, da parret blev gift i april.

- Jeg havde tænkt mig det, og jeg ville virkelig gerne, men et par måneder inde i processen, gik det op for hende, at hendes syværksted ikke kunne lave den. Hun sagde ikke, at jeg ikke måtte have den på, og jeg sagde ikke, at jeg ikke ville have den på, siger Nicola Peltz til Variety.

Parret begyndte at date i 2019. Foto: Swan Gallet/WWD/Shutterstock

Grunden til rygtet om drama opstod kunne være fordi, det først blev meldt ud, af Peltz skulle have en Victoria Beckham-designet kjole på.

Brooklyn Beckhams forklaring på rygterne havde dog ingenting at gøre med kjole-drama. Han ser det bare som endnu et rygte, der er startet ud af ingenting.

Han uddyber med at, alle i familien kommer godt ud af det med hinanden.