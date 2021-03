Reagerer på skandale-interview

Endnu et velkendt ansigt har valgt at udtale sig om Oprahs kontroversielle interview med Harry og Meghan Markle.

I forbindelse med sit nye mad-program har Michelle Obama taget en snak med Access Hollywood, og her taler hun med mediet om Oprah interviewet med Harry og Meghan Markle.

'Når jeg tænker på, hvad de går igennem, tænker jeg på familiens betydning, og jeg håber og beder til, at der er tilgivelse, og at der på et tidspunkt er klarhed, kærlighed og afklarethed,' fortæller en meget diplomatisk Michelle Obama i interviewet.

I 2019 interviewede Meghan Markle den tidligere første dame til det britiske Vogue. Foto: Thomas Sjørup/POLFOTO

Hun tilbyder ikke yderligere meninger om Harry og Meghan Markles interview, men udtrykker at hun ønsker dem det bedste.

Et utal af kendte folk har været ude for at give deres mening om Harry og Meghan-interviewet. Blandt andet Beyoncé og Serena Williams. Ordene fra diverse kendisser har overvældende vist støtte.

Det er dog ikke alle reaktioner, der har været lige positive.

Den skandale-ramte TV-vært Piers Morgan har i den grad trukket overskrifter, siden interviewet fik ham til at forlade 'Good Morning Britian'-studiet og kort efter jobbet som vært på programmet.

