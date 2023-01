Reagerer på tiltale: Det er justitsmord

Alec Baldwin skød sidste år to personer med en rekvisit-pistol på et filmset. Den ene person, Halyna Hutchins, døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede episoden. Nu har politiet udgivet hidtil usete optagelser af Baldwin og flere andre på settet kort tid efter den tragiske hændelse

Alec Baldwin er bestemt ikke tilfreds med, at han nu har en tiltale hængende over hovedet for uagtsomt manddrab

Hollywoodstjernen Alec Baldwin kan se frem til en retssag i forbindelse med den ulykke, der i efteråret 2021 kostede filmfotograf Halyna Hutchins livet på settet til filmen 'Rust'.

Det står klart, efter det torsdag kom frem, at anklagemyndigheden i New Mexico rejser tiltale mod den 64-årige skuespiller. Og det Alec Baldwin bestemt ikke tilfreds med.

I en udtalelse på vegne af Baldwin anklager hans advokat, Luke Nikas, myndighederne for justitsmord.

- Denne beslutning fordrejer fokus på Halyna Hutchins' tragiske død og repræsenterer et skrækkeligt justitsmord. Hr. Baldwin havde ingen grund til at tro, at der var ægte ammunition i revolveren - eller noget sted på settet, siger advokaten ifølge TMZ og fortsætter:

- Han har lænet sig op ad de professionelle, han samarbejdede med, som forsikrede ham om, at våbenet ikke var skarpladt. Vi vil kæmpe mod denne tiltale, og vi vil vinde.

Alec Baldwin var oprørt kort efter den allerførste afhøring af politiet i Santa Fe efter ulykken. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Støtter beslutningen

Også de efterladte til Halyna Hutchins har reageret på beslutningen fra anklagemyndigheden om at rejse tiltale, både mod Alec Baldwin og mod våbenspecialist på settet, Hannah Gutierrez-Reed.

De takker myndighederne for at have rejst tiltalen.

- Vores uafhængige efterforskning understøtter, at en tiltale er berettiget. Det er trøst for familien, at der i New Mexico ikke er nogen, som er hævet over loven. Vi støtter tiltalen, udtaler advokat Brian Panish på vegne af familien.

Hutchins' efterladte mand sagsøgte i første omgang Baldwin i forbindelse med ulykken, men trak sidenhen sit søgsmål tilbage efter et forlig.

En del af forliget består i, at Matthew Hutchins skal fungere som producent på filmen, når optagelserne genoptages.

Om den nye udvikling i sagen får betydning for de planer, er endnu uklart.

