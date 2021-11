Reagerer på tragedie

Den amerikanske influencer og tv-kendis Kylie Jenner er det seneste døgns tid blevet skarpt kritiseret i medierne, fordi hun ikke øjeblikkeligt fjernede en videooptagelse fra sin Instagram-profil.

Kylie Jenner sender nu sin dybeste medfølelse til alle de berørte efter fredagens festivaltragedie. Foto: Ritzau Scanpix

På videoklippet kunne man se udrykningskøretøjer, der var tilkaldt for at redde liv under kæresten Travis Scotts koncert, hvor otte personer mistede livet som følge af voldsomt tumult og kaos i forbindelse med festivalen, som Travis Scott var medarrangør af.

Tragedien fandt sted fredag aften, og nu skriver Jenner på Instagram, at hun er dybt berørt af dødsulykken, og at hun samtidig gerne vil aflive alle spekulationer om, at hun ufortrødent fortsatte med at filme, selv om hun vidste, at der var sket en dødsulykke.

I alt blev otte personer dræbt ved rapperen Travis Scotts koncert. De dræbte var i alderen fra 14 til 27 år. Det oplyser borgmesteren i byen, Sylvester Turner.

Travis Scott, Kylie Jenner og deres datter Stormi Webster. Foto: Ritzau Scanpix

Bedøvet

Ud over de dræbte blev 17 kvæstet efter at være blevet trampet ned og mast ved koncerten.

13 mennesker er stadig indlagt.

Samtidig fik omkring 300 mennesker behandling på stedet for lettere skader.

Politiet i Houston siger, at en vagt ved koncerten måske blev bedøvet med indsprøjtning.

- Sikkerhedsvagten blev øjensynligt stukket i nakken med en sprøjte, siger en ledende politimand.

En efterforskning er indledt af kriminalpolitiet omkring hele hændelsesforløbet.

Koncerten var en del af Astroworld-festivalen i Texas' største by.

Otte mennesker døde, og 25 blev kørt på hospitalet, efter publikum var blevet presset sammen foran scenen til Travis Scotts koncert.

Et billede fra en video på sociale medier viser, hvordan sikkerhedsfolk og ambulancer forsøgte at trænge gennem menneskemængderne under musikfestivalen Astroworld i Houston i Texas. Foto: Reuters

Kaos

Redningsmandskab har oplyst til journalister, at der var adskillige doser af medicinen Narcan i omløb på stedet. Denne medicin anvendes mod overdosis af opioider.

Øjenvidner siger til Reuters, at fans af rapperen var blevet mast og trampet på flere gange i løbet af dagen, før Travis Scott kom på scenen. I mængden af mennesker blev der også kastet med vandflasker og andet.

- Der var kaos dagen igennem, fordi der var var så mange mennesker. Der var for mange til, at stedet og sikkerhedsfolkene kunne håndtere det, siger den 22-årige Anthony Mendiola fra San Antonio, Texas.

Der var udkommanderet 528 politifolk fra Houston og 755 private sikkerhedsfolk, siger borgmester Sylvester Turner.

