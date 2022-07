Reality-babe knust: - Jeg vil aldrig komme over det

Lauren Goodger har mistet sin nyfødte datter, Lorena, kun to dage efter fødslen.

I et opslag på Instagram bekræfter reality-stjernen enhvers forældres mareridt. Hun har delt et billede i sort og hvid, der forestiller en babyhånd og en voksenhånd, der holder hinanden i hånden og skriver:

'Hun var den smukkeste sunde baby, jeg nogensinde har set, ligesom hendes søster', skriver Lauren Goodger på Instagram og fortsætter:

'Jeg vil aldrig nogen sinde komme over dette, men jeg vil lære at leve med det. Lorena vil altid være i mit hjerte'.

Ifølge Lauren Goodgder var der ingen komplikationer under graviditeten eller fødslen. Datteren var fin, sund og rask, skriver hun og tilføjer, at hun ikke vil gå i detaljer med dødsårsagen.

Lauren Goodger beder om fred og ro til at hele sorgen.

Lauren Goodger har i forvejen datteren, Larose, der er 11 måneder gammel, som hun nu vil fokusere på.

