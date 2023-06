Reality-stjerne død: Vejede 426 kilo

Amerikanske Larry Myers Jr. er død i en alder af 49 år af et hjertetilfælde. Det skriver TMZ med henvisning et familiemedlems Facebook-opslag.

Han var kendt fra Discovery+-programmet 'My 600 lb. Life', hvor fællesnævneren for de medvirkende, programmet følger, er, at de vejer over 272 kilo.

Myers blev kendt online som 'Mr. Buttermilk Biscuits', efter en video, hvor han synger om maden på en restaurant, gik viralt.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at min kære fætter Larry Myers er gået bort,' skrev Larry Myers Jrs. fætter Darrell i et Facebook-opslag, der fortsætter med at bede om hjælp til den indsamling, familien har lavet for at samle penge ind til hans begravelse:

'Mange af jer kender ham som Mr. Buttermilk Biscuits. Hvis I kan hjælpe os, vil vi sætte stor pris på det. Larry har kæmpet en god kamp. Han har overvundet nogle af de største udfordringer, han nogensinde har stået overfor. Hvil i fred Junior, du vil blive savnet'.

Den tidligere realitystjerne døde blot tre dage efter sin 49-års fødselsdag.

Da Larry Myers Jr. medvirkede i 'My 600 lb. Life', som du i Danmark kan se på Discovery+, var han sengeliggende og vejede 426 kilo. Han fortalte i programmet, at hans mors og nevøs død var en udløsende faktor i forhold til, at han begyndte at overspise.