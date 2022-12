Reality-stjerne: - Fuck julegaver

Det er ikke alle, der vil have julegaver.

Gemma Collins, der er kendt fra det britiske realityshow 'The Only Way is Essex', fortæller nemlig, at hun ikke prioriterer gaverne i år. Og det er der en ganske særlig grund til.

De stigende omkostninger.

- Når jeg ser nyhederne og ser folk miste deres huse, er det alvorligt. Jeg prøver virkelig at gøre en forskel i år, siger den 41-årige realitystjerne til The Sun og fortsætter:

- Jeg tror, det er grunden til, at julen bliver så speciel, fordi vi alle er oppe imod den og fuck julegaver, ingen fornærmelse.

Videre fortæller Gemma Collins, at hun ikke ville tage imod et diamantbelagt Rolex-ur, hvis hun fik det i julegave. Realitystjernen ønsker i stedet, at pengene bliver brugt på planeten.

Taler åbent om selvskade

Gemma Collins er kendt for sin bramfri personlighed, men sidste år fik man en mere seriøs side at se af den britiske realitystjerne.

Hun var nemlig aktuel i dokumentaren 'Selvskade og mig', hvor Collins satte ord på sin lange kamp med selvskade.

Ifølge Channel 4's redaktør Lee McMurray skulle dokumentaren forsøge at starte en vigtig diskussion om unge og deres mentale helbred.

- Vores research har vist et stigende antal af unge mennesker, der begynder på selvskade under pandemien, og det kan være en svær ting at søge hjælp, sagde talsperson Alex Bushill på daværende tidspunkt.