Realitydeltager er død

Den tidligere '90 Day Fiancé'-stjerne Jason Hitch er død.

Han blev blot 45 år.

Det bekræfter familien over for TMZ.

Den tidligere militærmand fra Florida blev kendt i 2014, da han deltog i sæson to af programmet, der blandt andet kan ses på Discovery+.

Familien fortæller, at Jason Hitch døde som følge af komplikationer, efter han var blevet ramt af covid-19.

Søsteren siger til TMZ, at Jason Hitch ikke var vaccineret og ikke havde sundhedsmæssige problemer, som familien kendte til. De var alle ved hans side, da han døde.

Jason Hitch blev i programmet gift med brasilianske Cassia Tavares. De blev separeret i 2017 og indgav skilsmissebegæringen året efter.

TLC, der viser '90 Day Fiancé', siger i en udtalelse til People.

'Vi er triste over nyheden om, at Jason Hitch er gået bort, og vi kondolerer over for hans familie og venner i denne tid'.