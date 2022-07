Realitydeltager oplevede skyderi i ferieparadis

- Vi var vidne til en likvidering lige for øjnene af os.

Sådan fortæller realitydeltageren Kelly van der Minne i en story på Instagram, efter at hun natten til mandag var til stede på en natklub i Marbella, hvor der blev affyret skud.

Hun er hollænder og kendt fra programmet 'Love Island'. Hun har over 100.000 følgere på Instagram.

Lokalt politi bekræfter over for det norske medie VG, at fem personer natten til mandag er blevet såret ved et skyderi på natklubben Opium Beach Club i den populære spanske ferieby.

Det skulle være sket omkring klokken 1.10 lokal tid natten til mandag.

Mindst fem personer er blevet såret i skyderiet, og en 32-årig kvinde er i kritisk tilstand.

- Vi lå skræmte på jorden i cirka ti minutter.

- Vi kom ud derfra, så hurtigt vi kunne, og... what the fuck, siger hun blandt andet i videoen.

Hun oplyser samtidig, at hun og hendes venner er uskadte efter skyderiet, men at de så en kvinde blive ramt af skud.

Kelly van der Minne ser meget rystet ud i videoen, hvor hun fortæller om hændelsen. Foto: Kelly van der Minne/Instagram

Den spanske lokalavis El Confidencial skriver, at der også skulle have været knivstikkeri på natklubben.

Den formodede gerningsmand er angiveligt blevet sendt til hospitalet i 'kritisk tilstand' under streng politiovervågning. Han skulle have knivstik i både brystet og hovedet ifølge politikilder.

