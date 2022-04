Realitydeltager udsat for drabsforsøg: Kæreste anholdt

Caroline Schwitzky, som er kendt fra programmet '90 day fiancé', blev angiveligt udsat for et drabsforsøg af sin kæreste søndag lokal tid

Politiet i staten Florida i USA har sigtet reality-deltager Caroline Schwitzkys kæreste, Cole Goldberg, for drabsforsøg.

Det skulle angiveligt have fundet sted på en båd søndag i West Palm Beach, hvor Cole Goldberg blev anholdt kort efter midnat natten til mandag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt TMZ og Page Six, på baggrund af en politirapport.

I rapporten skriver politiet ifølge medierne, at vidner har forklaret, de så Caroline Schwitzky og Cole Goldberg skændes på en båd. Hun forsøgte angiveligt at komme væk fra kæresten, mens han dog holdt hende fast.

Vidner fortæller, at skænderiet fortsatte i omkring 20 minutter, før hun formåede at slippe fri og hoppe i vandet, hvor hun forsøgte at svømme hen til en anden båd i nærheden.

Her hoppe Cole Goldberg dog angiveligt i vandet efter hende, hvorefter han fangede hende i vandet og forsøgte at skubbe hende under overfladen, mens han tog fat om halsen på hende med begge hænder, lyder det fra vidner i politirapporten.

Cole Goldberg blev anholdt kort efter midnat natten til mandag lokal tid. Politifoto/Palm Beach Sheriff's Office

Flere personer, som befandt sig på både i nærheden, hoppede på dette tidspunkt i vandet og fik de to skilt ad.

Politiet anholdt efterfølgende Cole Goldberg og sigtede ham for drabsforsøg og vold. I rapporten dokumenteres det, at Caroline Schwitzky havde mærker på armene efter overfaldet.

Dokumenter fra fængslet viser ifølge TMZ, at Cole Goldberg blev løsladt på kaution få timer efter, han blev anholdt. Kautionen lød på 60.000 dollars, svarende til lidt mere end 420.000 kroner.