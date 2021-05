Realityprogram vender tilbage

Det populære Netflix-datingprogram 'Too hot to handle' vender tilbage med to nye sæsoner

I foråret 2020 slog datingprogrammet 'Too hot to handle' flere seer-rekorder, og hittede verden over.

Var du en af de mange, der så med? Så kan du nu begynde at glæde dig.

Netflix bekræfter over for Variety, at optagelserne, på trods af coronapandemien, har været i gang i flere måneder.

23. juni kan du se med, når en ny gruppe singler tjekker ind på et luksusriøst hotel, i troen om at de har sagt ja til at deltage i 'Parties in Paradise'.

Men hvad de ikke ved er, at de kommer til at deltage i endnu en sæson af 'Too hot to handle'.

Puljen bliver mindre og mindre

Sidste år lød præmiepuljen fra start på 100.000 dollars - omkring 685.000 danske kroner.

Men præmiepuljen kan man ikke vide sig sikker på. Den bliver nemlig mindre, hver gang deltagerne kommer for tæt på hinanden. Det vil altså sige, at der bliver trukket penge fra præmiepuljen, hver gang en deltager overtræder reglerne om afholdenhed.

Mens sæsonen udvikler sig bliver det afsløret for deltagerne og seerne, hvad det koster, hvis man dummer sig.

Sidste sæson kom det frem, at det koster 3000 dollars - 20.500 kroner - hver gang deltagerne kysser, mens præmiepuljen bliver reduceret 20.000 dollars - 137.000 kroner - ved samleje.

Hvis lysten bliver for stor, kan man dog slippe billigere med en omgang oralsex, som 'kun' koster 6000 dollars - 41.000 kroner.