Realitystjerne afslører: Tager stort skridt med kæresten

Efter tre år er det blevet tid til næste skridt i forholdet.

Den 17-årige realitystjerne 'Honey Boo Boo' har afsløret til Entertainment Tonight, at hun flytter sammen med kæresten Dralin Carswell.

Til efteråret starter Alana Thompson nemlig på Regis University som sygeplejerskestuderende. Og her slæber hun altså sin 21-årige kæreste med.

Og det skulle efter sigende ikke have været særlig svært at lokke ham med til Denver.

- Jeg tror, han er mere spændt på at flytte, end jeg er. Han er klar til at flytte ud af vores lille by og opleve noget nyt, siger hun til mediet.

Og ifølge realitystjernen var det også ved at være tid til at tage næste skridt efter knap tre års forhold.

- Jeg tror, det bliver godt for os,og jeg tror, det bliver sjovt, siger hun.

Ingen børn

Og nu når de alligevel er i gang med at tage nye skridt i forholdet, så har parret taget et andet emne op i samme ombæring.

Efterkommere.

Men hvis det står til 'Honey Boo Boo', så er det ikke mange af dem, som kæresten skal forvente fra hende.

- Jeg vil ikke have børn, og det vil han, siger hun.

Desuden pointerer hun også, at livet er uforudsigeligt - og det er deres forhold dermed også.

- Jeg kan ikke sige, at han er den eneste. Jeg ved ikke, hvad livet vil indebære. Alt kan ske. Men jeg håber da, siger hun.