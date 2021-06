Realitystjerne angrebet på sociale medier: Viser sig frem uden hår

Den britiske 'Ex on the beach'-stjerne bliver ikke slået ud af de folk, der kritiserer hende for at vise sig frem uden hår.

Zaralena Jackson, der har over 200.00 følgere på Instagram, kæmper for at sætte fokus på sygdommen Alopecia, der betyder, at man delvist eller helt mister sit hår.

Det er sket for den unge kvinde, men i stedet for kun at vise sig frem på de sociale medier med parykker, deler hun også skaldede billeder til sine mange følgere.

Men selvom budskabet om at elske sig selv, uanset hvordan man ser ud, skulle menes at være positivt, er realitystjernen blevet angrebet af folk på sine sociale medier.

Deler stærkt budskab

Det skriver hun på Instagram.

'Jeg fik rent faktisk hadefulde beskeder, fordi jeg deler mit hårtab. Men det er helt fint med mig. Jeg vil gerne tage imod de her små ormes usikkerhed, hvis det betyder, at jeg kan vise andre, at Alopecia ikke er noget, man behøver at skjule. Jeg bliver ved at vise mig frem med og uden paryk', lyder det.

Ifølge Zaralena gør de hadefulde beskeder hende bare stærkere, og hun bliver ved med at dele sit budskab.

'Jeg er måske ikke smuk i nogle menneskers øjne. Det er helt fint. Det ville jeg sikkert heller ikke være med hår. Så her er endnu et billede, og det er en fuckfinger til jer, og en påmindelse til mig om, at jeg gør en forskel. Der er intet, der kan stoppe mig', lyder det.

Alopecia kan opstå både i hovedbunden og på resten af kroppen. Det ikke fastslået præcist, hvad sygdommen skyldes, men infektioner, psykisk stress og arvelighed kan være årsagen til, at nogle rammes.