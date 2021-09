Realitystjerne anholdt efter bilulykke

Katie Price har været ude for en voldsom bilulykke og er efterfølgende blevet anholdt for mistanke om spirituskørsel

Katie Price er endt på hospitalet efter en voldsom ulykke.

Efterfølgende er modellen blevet anholdt på grund af mistanke om spirituskørsel.

Og nu risikerer den 43-årige realitystjerne altså fængselsstraf for at have kørt bil i påvirket tilstand og uden kørekort.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Mirror og The Sun.

Britiske Katie Price har nemlig et gældende forbud mod at køre bil på grund af en tidligere overtrædelse, hvor hun angiveligt også havde kørt spirituskørsel.

Håber på forståelse

På hendes Instagram-profil har familien delt et budskab, hvor de beder om forståelse for den følsomme situation og modellens mentale helbred.

'Vi er dybt bekymrede for hende. Vi ved, at hun lever et meget offentligt liv, men som familie håber vi, at hun kan finde en vej gennem denne svære tid i sit liv,' skriver de blandt andet.

'Vi beder om sympati - blot om forståelse for at Kate ikke har har det godt.'

Den kontroversielle realitystjerne har været forlovet i alt syv gange, og hun har fem børn fra forskellige forhold: 19-årige Harvey, 16-årige Junior, 14-årige Princess, 8-årige Jett og 7-årige Bunny.