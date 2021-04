Realitystjerne anholdt for vold - igen

Ronnie Ortiz-Magro er stadig på prøvetid efter en tidligere betinget dom for vold. Nu er han igen anklaget for samme forseelse

Ronnie Ortiz-Magro er igen i problemer med politiet.

'Jersey Shore'-deltageren blev torsdag anholdt efter anklager om partnervold. Det skriver TMZ, der har fået anklagerne bekræftet af realitystjernens advokat, Scott Leemon.

- Vi har lige hørt de nye anklager mod Ronnie, og vi har brug for lidt mere tid til at undersøge sagen. Derfor kommer vi ikke med andre udtalelser på nuværende tidspunkt, siger han.

Fredag blev Ronnie Ortiz-Magro igen løsladt mod kaution, der blev sat til 100.000 dollars - 616.000 kroner - men sagen kan ende med at få store konsekvenser for ham.

I starten af 2020 indgik han en aftale med anklagemyndigheden, da han stod tiltalt for at kidnappe og jagte sin daværende kæreste, Jenn Harley, med en kniv.

Her erklærede han sig skyldig og slap med en betinget straf med en prøvetid på 36 måneder. Den prøvetid er ikke udløbet endnu, og hvis han ender med at blive dømt for de nye anklager, kan det altså blive rigtig dyrt for ham.

Det står ikke klart, hvem der anklager ham for vold denne gang, men det er ikke ekskæresten Jenn Harley, som han har en datter med, skriver TMZ.

Jenn Harley er selv kendt fra 'Jersey Shore'. Denne gang er det dog ikke hende, der er blevet overfaldet af Ronnie Ortiz-Magro. Foto: Raoul Gatchalian/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Jenn Harley delte kort efter anholdelsen på sin Instagram Story, at hun tog den lidt mere end fire timer lange køretur fra Las Vegas til Los Angeles for at hente datteren hjem.

'Jeg vil have min baby hjem,' skrev hun på Instagram og delte lidt senere et billede, hvor hun krammede den treårige pige.

'Jeg kan ikke køre sådan her, men jeg har tænkt mig at holde om hende, så længe hun har brug for det, skrev Jenn Harley.

Det vides endnu ikke, hvordan Ronnie Ortiz-Magro forholder sig til anklagerne.