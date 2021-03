Realitystjerne arresteret for muligt bedrageri

Jennifer Shah, som medvirker i det amerikanske reality-program 'Real Housewives of Salt Lake City' og hendes personlige assistent er blevet arresteret.

De to har angiveligt været involveret i et såkaldt pyramidespil og er derfor blevet sigtet for at konspirere om at begå bedrageri og hvidvaskning.

Det skriver People med henvisning til en udtalelse fra politiet.

'Jennifer Shah, der fremstiller sig selv som en rig og succesfuld forretningsperson på reality-tv, og Stuart Smith, der fremstilles som Shahs personlige assistent, har angiveligt produceret og solgt 'lead lister' over uskyldige personer til andre medlemmer af deres pyramidespil for at kunne svindle gentagne gange', udtaler Audrey Strauss, som er anklager i Manhattan Politi, i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen kan de, hvis de dømmes skyldige, se frem til fængelsstraf.

People oplyser, at Shah og hendes assistent angiveligt har haft gang i bedrageriet siden 2012.

Ifølge anklagen har de to været i besiddelse af lister over 'potentielle ofre', som de har delt med flere telemarketing-virksomheder. Efterfølgende har disse virksomheder forsøgt at sælge services til individerne på listerne, og Shah og hendes assistent har modtaget en andel af overskuddet.