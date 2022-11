Realitystjerne arresteret

'Below Deck Adventure'-stjernen Kyle Dickard måtte en tur bag tremmer, efter han blev revet lidt for meget med under en fodboldkamp i sidste uge.

Det kan TMZ nu fortælle.

Dickard valgte nemlig at storme banen på DRV PNK Stadium i Fort Lauderdale, Florida, og tonse afsted i bar overkrop foran 17.000 hujende publikummer.

I en video, som TMZ er i besiddelse af, kan man se, hvordan en horde af sikkerhedsvagter forsøger at fange realitystjernen, inden det lykkes. Her havde han ifølge Ekstra Bladets optælling nået at drible forbi syv vagter, inden fælden klappede.

Og det vilde ridt skaber nu problemer for Kyle Dickard, der ifølge politiet slog en vagt i ansigtet, da denne forsøgte at tackle ham.

Forsøgte bestikkelse

Ifølge det normalt så velunderrettede sladdersite blev det værre endnu, for Dickard skulle samtidig have forsøgt at tilbyde 300 dollars, svarende til 2100 kroner, hvis vagterne ville lade ham gå.

Det ville de ikke. I stedet er han nu sigtet for at forstyrre den offentlige orden, at modsætte sig tilbageholdelse og såmænd forsøg på bestikkelse af en ansat.

Alt dette kommer måske ikke bag på fans af 'Below Deck Adventure'. De kunne nemlig se Kyle Dickard blive fyret af bådens kaptajn efter blot tre afsnit, hvor han blev beskyldt for at chikanere et besætningsmedlem og skabe 'et fjendtligt arbejdsmiljø.

'Below Deck Adventure' er et spinoff af 'Below Deck', der kan ses på TV 2 Play.

