Realitystjerne bryder sammen

Den engelske realitystjerne Vicky Pattison brød sammen i tårer, da hun deltog i denne uges 'No Filter' til en snak om, hvilke råd hun ville have givet sit yngre jeg, hvis hun fik muligheden.

Imens hun tonede frem på skærmen verden over, var det en ung kvinde fyldt med indre usikkerhed, man fulgte, erkender hun.

- Jeg tror, at hvis jeg vendte tilbage i tiden og skulle give mig selv et råd, så ville jeg indledningsvis give hende et kram og fortælle hende, at tingene nok skulle blive bedre, siger hun med tårerne trillende.

Nemmere liv

Vicky Pattison var en stor profil i realityprogrammet 'Geordie Shore' fra 2011 til 2014, hvorefter hun deltog i to sæsoner af 'Ex on the Beach', inden hun i 2015 fik sit eget program 'Judge Geordie'. Samme år vandt hun 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here', inden hun blev fast paneldeltager i det populære program 'Loose Women'.

Tv-stjernen følges af fem millioner på Instagram, men berømmelsen kommer med en pris.

- Jeg ville råde hende til aldrig at ofre respekt for opmærksomhed. Jeg ville have lyttet til det råd fra mit ældre jeg, og det ville have gjort mit liv en del nemmere, siger hun i programmet.

Drænet

Vicky Pattison fortæller, at hun ganske vist deltog i mere seriøse programmer som 'Loose Women', men at hun stadig troppede op som en karikeret udgave af sig selv.

- Jeg var denne person, som jeg troede, alle ville have mig til at være. Højlydt og fuld af meninger, grov og stærk. I virkeligheden er der ingen, der er sådan hele tiden, og det drænede mig.

Ikke sande

Hun tilføjede henvendt til sit unge jeg:

- Du er nødt til at huske, at alle de ting, du hader ved dig selv, de er ikke ægte, de er ikke sande. Det er, hvad alle har forsøgt at få dig til at tro. Du er fantastisk, unik og perfekt på din egen måde, og når du tror på det, og du accepterer dit eget sande potentiale, så er der ingen begrænsninger.

I starten af ugen fortalte Vicky Pattison, at hun tager en pause fra sociale medier for at slippe for folks had og negativitet rettet mod hende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bjarne Corydon optrådte i denne uge i høje hæle for at sætte fokus på kvinder i bestyrelser. Hør om den sag i ugens udgave af 'Q&CO' herunder eller i din podcast-app