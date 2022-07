Realitystjerne dater løs efter skilsmissen

Kristin Cavallari fortæller, at hun bruger Instagram til at date, men samtidig er tv-kendissen meget kræsen

Dating på Instagram er blevet det nye for realitystjernen Kristin Cavallari.

For i podcasten 'Not Skinny But Not Fat' afslører den 35-årige tv-personlighed, at hun blandt andet bruger Instagram til at date.

- Undskyld, men jeg vil kun gå efter dem, der er verificeret, fortæller Kristin Cavallari.

Videre siger realitystjernen, at det har fungeret godt for hende, når hun har scrollet ned gennem indbakken.

- Jeg har faktisk været på mange dates, lyder ordene Kristin Cavallari.

Det blå flueben

Tv-kendissen fortæller videre, at det blå flueben - der viser, at man er verificeret Instagram - tæller rigtig, rigtig meget for hende.

- Jeg kan ikke læse alle mine DM's (direkte beskeder, red.), men jeg kan se det blå flueben, skat, siger Kristin Cavallari og tilføjer, at hun måske også er svær at date.

Annonce:

- Jeg kan ikke lide folk så ofte, og jeg er temmelig kræsen, tror jeg. Men jeg vil ikke nøjes. Jeg vil forblive kræsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kristin Cavallari blev i 2020 skilt fra Jay Cutler efter ti års ægteskab. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Skilt efter ti år

Kristin Cavallari, der blandt andet er kendt for reality-hiserien 'The HIlls', blev tilbage i april 2020 skilt efter ti års ægteskab fra den tidligere NFL-spiller Jay Cutler.

'Med stor sorg efter ti år sammen er vi nået til den kærlige konklusion at blive skilt. Vi har ikke andet end kærlighed og respekt for hinanden og er dybt taknemmelige for de år, vi har delt sammen, de minder vi har skabt og børnene, vi er så stolte af', skrev Kristin Cavallari på Instagram på daværende tidspunkt.

Den forhenværende stjernepar har sammen sønnen Camden på ni år, otteårige Jaxon samt datteren Saylor på seks år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------