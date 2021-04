Realitystjerne efter skilsmisse: - Jeg er en bedre mor

Kristin Cavallari erkender, at hun efter skilsmissen med Jay Cutler er blevet en bedre mor for parrets tre børn

For et år siden afslørede realitystjernen Kristin Cavallari, 34, og den tidligere NFL-spiller Jay Cutler, 37, at de havde valgt at lade sig skille efter ti års ægteskab.

Nyheden kom som en stor overraskelse for parrets fans, der i flere år havde fulgt med i deres liv på tv-skærmen i realityserien 'Very Cavallari'.

'The Hills'-stjernen kunne efterfølgende fortælle, at familiens liv langt fra var det glansbillede, der blev vist, og at hun altid studsede over det, når folk kaldte dem det perfekte par.

Det er også blevet klart for hende nu, at hun tackler mor-rollen for parrets tre børn, Camden, 8, Jaxon, 6, og Saylor, 5, bedre, end hun gjorde tidligere.

- Jeg vil sige, at jeg er blevet en bedre mor på nogle punkter, for jeg har kun mine børn halvdelen af tiden nu. Så når det er min uge, så er jeg enormt tilstedeværende. Jeg er ikke distraheret af min mobil eller noget som helst andet. Jeg er sammen med dem, fortæller hun i et interview med HollywoodLife.

Jay Cutler og Kristin Cavallari begyndte at danne par i 2010 og blev gift i 2013. Foto: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

- Hvis en af dem flipper ud eller har brug for mig på anden vis, så formår jeg at blive ved med at være nede på jorden, for jeg ved, at jeg skal sige farvel til dem igen om få dage, fortsætter hun.

Cavallari blev et kendt, da hun var bare 18 år. Her medvirkede hun i realityshowet 'Laguna Beach: The Real Orange County', som fulgte en række elever på Laguna Beach High School i Californien, men det er fra fortsættelsen, 'The Hills', at hun er mest kendt. Eksmanden, Jay Cutler, havde tidligere pladsen som quarterback på NFL-holdet Chicago Bears.