Realitystjerne er blevet far

'Jersey Shore'-stjernen Mike Sorrentino, der er kendt som 'The Situation', og hans kone, Lauren, er blevet forældre til deres første barn.

Det oplyser parret på Instagram, hvor de begge har delt et billede af den lille dreng, som har fået navnet Romeo Reign Sorrentino.

Parret annoncerede graviditeten tilbage i november i et opslag, som Mike Sorrentino delte på Twitter.

'Vi har en Baby Situation', skrev han i opslaget med henvisning til sit eget kaldenavn.

Her er parret fotograferet i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Mike og Lauren Sorrentino blev gift i 2018.

Ifølge mediet People mødte de to hinanden på college, hvor de tog matematik sammen, og de havde efterfølgende et forhold i fire år, men de besluttede sig for at holde en pause, mens Mike var med i MTV-serien 'Jersey Shore', der kørte fra 2009 til 2012.

Efter showets afslutning har han været i karambolage med loven flere gange. Han har været arresteret for vold, og i 2018 blev han idømt 8 måneders fængsel for skatteunddragelse.

