Realitystjerne erkender: Skyldig i hvidvaskning og bedrageri

Realitystjernen Jennifer Shah, der er med i det amerikanske realityprogram 'Real Housewives of Salt Lake City', har været arresteret siden slutningen af marts for hvidvaskning af penge og bedrageri.

Den 48-årige amerikanske tv-personlighed har sidenhen nægtet sig skyldig i anklagerne, men mandag er hun kommet med en ny melding.

For Jennifer Shah har nemlig erkendt sig skyldig i anklagerne om hvidvaskning og bedrageri ved en domstol i New York.

Det skriver det amerikanske medie People.

Telemarketing-virksomheder

Jennifer Shah blev sammen med sin personlige assistent, Stuart Smith, arresteret og dernæst sigtet for at være involveret i et såkaldt pyramidespil.

Ifølge sigtelsen havde stjernen og assistenten produceret og solgt såkaldte 'lead lister' over uskyldige personer for at kunne svindle dem. Ifølge People har det stået på siden 2012.

Derudover fremgår det af sigtelsen, at Jennifer Shah og Stuart Smith har delt listerne med de uskyldige ofre med flere telemarketing-virksomheder.

Dernæst har de pågældende virksomheder forsøgt at sælge deres services til personerne på 'lead listerne'.

Og realitystjernen og hendes trofaste assistent har modtaget en andel af overskuddet, som de nu erkender sig skyldige i.

De kan begge se frem til en fængselsstaf. Maksimumstraffen lyder på 30 års fængsel.