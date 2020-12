Realitystjerne i familie med rock-legende

Den britiske realitystjerne, Emily Atack, afslører nu, at hun faktisk langt ude er i familie med selveste rock-legenden Paul McCartney. Den 31-årige Emily Atack, der tidligere har deltaget i reality-programmet 'I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here' og netop nu er kendt fra tv-programmet 'Celebrity Juice', husker tydeligt, hvordan hun som lille pige rendte rundt i sine bleer i Paul McCartneys hus.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Mirror

Den 78-årige Paul McCartney er fætter til Emily Atacks bedstemorog granfætter til Emily. Foto: Ritzau Scanpix.

Emily Atacks kommer med afsløringen i det populære tv-program 'The Jonathan Ross Show: Christmas Show', hvor hun fortæller, at hendes bedstemor er kusine til Paul McCartney, der altid jævnligt dukkede op til diverse familie-begivenheder, mens Emily voksede op.

Til den 60-årige tv-vært Jonathan Ross fortæller Emily:

- Paul McCartney er min bedstemors fætter. Og til mig er han vel grandfætter eller noget i den stil. Men jeg er sikker på, at han ikke går rundt og praler af, at han er min fætter, forklarer Emily Atack med et glimt i øjet og tilføjer:

- Han var meget tæt på min bedstemor og var meget tilstede i min barndom. Paul McCartney er en familiemand. Han er vidunderlig. Jeg husker, hvordan jeg løb rundt iført bleer i hans hjem.

Den 31-årige Emily Atack er en kendt realitystjerne i England. Foto: Ritzau Scanpix.

Usædvanlig børneleg

Emily forklarer også tv-værten Jonathan Ross, at hendes barndoms-ønske nu er blevet opfyldt med deltagelsen i 'The Jonathan Ross Show':

- Det her er næsten det bedste øjeblik i mit liv. I min barndom sagde jeg ofte til min mor: Skal vi ikke lege 'Jonathan Ross' nu?, forklarer Emily og tilføjer:

- Og så fandt jeg nogle højhælede sko og tog en kappe på, hvorefter min mor og far lavede et interview med mig, som om jeg var gæst i Jonathan Ross-tv-programmet.

- Og min mor og far grinede og spurgte, om vi ikke bare kunne spille Matador ligesom andre normale børn gør. Jeg var vel 5-6 år gammel på det tidspunkt.