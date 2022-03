Realitystjerne i vild udmelding

Det kan godt være, at manden er gemt væk i et kvart århundrede, men kærligheden er intakt og det samme er fremtidsplanerne

10 sæsoner har realityprogrammet 'Love & Hip Hop' fået på VH1, og i Atlanta-udgaven stødte seerne på rapperen Omeretta The Great, der nu kommer med en vild kærlighedserklæring til sin forlovede, Tabyron Rashad Smith.

Hun ser nemlig frem til et liv sammen med ham med hus og børn, og hun har fået foreviget kærligheden med en tatovering af hans initialer plus fem andre tatoveringer relateret til ham.

Der er bare et lille problem.

Rashad Smith sidder bag tremmer og skal blive der i 27 år, hvis han skal sidde hele dommen.

Det får dog ikke Omeretta til at sænke tempoet. Hun fortæller i podcasten 'It's Tricky with Raquel Harper' om planerne for en fremtid med Tabyron Rashad Smith, som hun forventer at lade sig ægte, imens han sidder bag tremmer, og så vil de forny deres løfter, når han kommer ud, forklarer hun.

- Vi er allerede forlovet. Vi bliver formentlig gift, imens han er bag tremmer og holder en ceremoni, når han kommer ud, siger hun i podcasten.

Dømmes af andre

Ydermere fortæller hun, at parret har store planer om at få børn og stifte familie, når han slipper ud. Der er bare et lille men. Til den tid vil han være 51 år og hun 50, hvis han altså ikke får nedsat sin dom.

Det får podcast-værten til at spørge, om hun derfor har tænkt sig at få nedfrosset sine æg.

- Han kommer hjem, før det blive aktuelt, lyder svaret håbefuldt fra rapperen.

Rashad Smith blev idømt den lange straf for at røve ni asiatiske forretninger i Georgia i oktober og november 2017. Her skulle han sammen med en sammensvoren både have terroriseret, truet og udøvet fysisk skade på sine ofre.

- Folk forstår mig ikke og dømmer mig. Men det er dem, der ikke forstår det, lyder svaret til kritikere af forholdet fra Omeretta The Great.