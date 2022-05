Realitystjerne i vildt vægttab

Charlotte Dawson fra 'Ex on the Beach' har tabt mere end 20 kilo. Se det vilde vægttab her

Charlotte Dawson fra det britiske 'Ex on the Beach' har siden efteråret været i en vild transformation.

Efter et lægebesøg, hvor hun fik beskeden om, at hun var tæt på at få type 2 diabetes, besluttede Charlotte Dawson, at der skulle ske en livsændring.

'Jeg var tæt på at få type 2 diabetes, efter at jeg har født min skønne baby, og jeg var nødt til at tabe en del for at få lægerne af nakken', skriver hun på Instagram.

Efter realitystjernen blev mor for første gang i januar 2021, har hun kæmpet for at få raslet de overflødige kilo af kroppen. Og nu står hun 20 kilo lettere.

'Her er jeg glad på begge billeder, men jeg er kun sund på det til højre … Jeg ved godt, at der er mange, der kan bære de ekstra kilo, uden at stå ansigt til ansigt med nogen former for risiko, men det var desværre ikke tilfældet for mig', skriver hun.

I opslaget gør hun det klart, at hun hverken har sultet sig selv eller gået amok med træning for at tabe sig.

'Jeg er blevet hjulpet af nogle fantastiske mennesker, og har fundet at tabe mig på, hvor jeg stadig kunne spise alt det, jeg elsker', skriver hun.