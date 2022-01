Realitystjerne jubler: Jeg skal giftes

2021 blev afsluttet på perfekt vis for 'Real Housewives of Miami'-stjernen Nicole Martin

Det kom som et chok for Nicole Martin, da hendes kæreste gennem lidt mere end seks år, advokaten Anthony Lopez, 31. december friede til hende under parrets ferie i Aspen.

Det fortæller 'Real Housewives of Miami'-deltageren, der ikke var i tvivl om, hvad hun skulle svare, i et interview med People.

- Vi havde talt om ægteskab før, og jeg tror, vi begge vidste, det ville ske en dag. Jeg troede bare ikke, det ville ske så tidligt. Det var en kæmpe overraskelse, siger hun og fortæller om frieriet:

- Det var simpelt og privat, og det var intet mindre end perfekt. Det var tidligt om morgenen på nytårsaftensdag, hvor vi lige var vågnet. Vi lå bare og puttede i sengen og så på solen, der stod op over den glitrende sne, siger hun og fortæller, at kæresten herefter begyndte at sige en masse søde ord om hende og deres forhold, inden han altså stillede det store spørgsmål.

Nicole Martin er narkoselæge og blev en del af realityserien i den fjerde sæson, der havde premiere i december.

Hun har været kærester med Anthony Lopez, siden de tilfældigt mødte hinanden i 2015. Sammen har de en søn på to år, Greyson, og inden for en overskuelig fremtid kan de altså også kalde sig ægtefolk.

De har dog endnu ikke sat en dato for, hvornår brylluppet skal finde sted.

- Lige nu skal jeg bare lige vænne mig til det, der glitrer på min hånd. Jeg elsker hvert øjeblik af mit liv med Anthony og Greyson, og vi har ikke travlt. Vi fokuserer på at nyde vores forlovelse lige nu, men hvis jeg kender os, bliver det formentlig improviseret og spontant, griner hun.