Realitystjerne: Nej tak til sex

Den britiske realitystjerne Cara De La Hoyde lægger ikke låg på sig selv i et interview med Closer.

Her fortæller vinderen af 2016-udgaven af 'Love Island', hvordan hendes liv har ændret sig drastisk, siden hun tog sejren i programmet.

Her seks år senere er hun en gift mor til to, og i en alder af 32 år er sex blevet et fjernt minde.

- Vi har ikke rigtig sex, hvis jeg skal være ærlig. Vi gør det slet ikke nok. Det er noget tid siden, siger Cara De La Hoyde, der mødte sin to år yngre ægtefælle, Nathan Massey, i programmet, som i en periode kunne ses på Viaplay, og fortsætter:

- Tro det eller ej. For en lille fyr er Nathan ganske veltrænet, og han er meget entusiastisk, men det handler bare om at finde tiden til det.

- Når vi har puttet børnene og selv går i seng, er klokken 23, og der skal ingen røre mig. Jeg vil bare sove, og sådan tror jeg, at mange mødre har det.

Kommer ikke ud

Det er ikke kun, når det kommer til sex, at parret har set deres liv ændret, efter de blev forældre.

De vilde dage er i det hele taget sat på pause.

- Jeg kommer ikke meget ud, og vi går ikke rigtig på dates sammen mere. Vi vil gerne, men at få en babysitter kan være svært. Særligt når du har to meget begejstrede børn, konstaterer hun.

Parret vandt den anden sæson af det - i Storbritannien - utroligt populære realityprogram. I præmie fik de 50.000 pund.