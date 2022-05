Realitystjerne og viralt hit død: Blev kun 16 år

Kailia Posey er gået bort i en alt for ung alder, fortæller hendes mor i et hjerteskærende opslag

Kailia Posey fra TLC-realityprogrammet 'Toddlers and Tiaras' er død i en alder af 16 år.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ, E! News og Page Six - efter den unge tv-kendis' mor har delt et hjerteskærende opslag på Facebook, hvor hun bekræfter datterens død.

'Jeg er tom for ord og tanker. En smuk lille pige er væk. Giv os venligst lidt privatliv, mens vi sørger over tabet af Kalia. Min baby for evigt,' skriver moren på det sociale medie i et opslag, som Ekstra Bladet også har bekræftet eksistensen af.

Viralt hit

Kailia Posey blev kendt i realityprogrammet 'Toddlers and Tiaras', hvor man fulgte en række mødre og deres unge døtres kamp for at blive skønhedsdronninger.

Programmet løb oprindeligt over skærmene i seks sæsoner fra 2009 til 2013, mens der også kom en syvende sæson i 2016.

Hvis man ikke har set 'Toddlers and Tiaras', er der en god chance for, at man alligevel har set barnestjernen på de sociale medier efterfølgende.

I et klip ser man hende nemlig lave en grimasse til kameraet, og det er efterfølgende blevet noget af et viralt hit. Klippet kan du se herunder:

Årsagen til hendes død er endnu ikke bekræftet, men ifølge TMZ forlyder det, at hun har været involveret i en ulykke i Washington.

Kailia Posey har i de senere år løbende holdt følgerne orienteret i, hvordan det går hende i hendes jagt på at blive skønhedsdronning. I januar kunne hun stolt fortælle følgerne, at hun skulle kæmpe om at blive Miss Washington Teen USA måneden efter.