Realitystjerne sendt i fængsel efter bedrageri

Jen Shah skal seks og et halvt år i fængsel.

Det slog en dommer i New York fredag fast. Det skriver flere medier - heriblandt NBC News.

Realitystjernen, der er kendt fra det amerikanske realityprogram 'Real Housewives of Salt Lake City', som i Danmark sendes hos TV 2, blev i slutningen af sidste år kendt skyldig i bedrageri. Anklageren krævede i den forbindelse ti års fængsel til 49-årige Shah, der altså slap lidt billigere.

Jen Shah var selv til stede i retten, da dommen blev læst op. Hun reagerede ifølge mediet ikke, da dommen blev læst op.

Jen Shah under anholdelsen i marts 2021. Foto: Spenser Heaps/Ritzau Scanpix

Pyramidespil

Jen Shah blev sammen med sin personlige assistent, Stuart Smith, arresteret i slutningen af marts og dernæst sigtet for at være involveret i et såkaldt pyramidespil, der franarrede penge fra ældre.

Det fremgik af sigtelsen, at stjernen og assistenten havde produceret og solgt såkaldte 'lead lister' over uskyldige personer for at kunne svindle dem. Ifølge People har det stået på siden 2012.

Ifølge sigtelsen har Jen Shah og Stuart Smith delt listerne med de uskyldige ofre med flere telemarketing-virksomheder Dernæst har de pågældende virksomheder forsøgt at sælge deres services til personerne på 'lead listerne'.

Og realitystjernen og hendes trofaste assistent havde modtaget en andel af overskuddet, som de har erkendt sig skyldige i.