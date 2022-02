Realitystjernes forlovede skal for retten

I august sidste år blev politiet kaldt ud til et hus i Essex, England, hvor den britiske realitystjerne Katie Price bor.

Her blev hendes nu 33-årige forlovede Carl Woods anholdt, mistænkt for at have slået sin forlovede i ansigtet.

Torsdag har myndigheder meddelt, at Carl Woods, der efter episoden er blevet sigtet for truende og krænkende adfærd, 10. marts skal for en dommer.

Det skriver flere britiske medier, herunder Daily mail.

Kørt på hospitalet

Da politiet ankom til hjemmet i Essex omkring klokken 01.30 natten til 23. august sidste år, lød meldingen, at Carl Woods var blevet anholdt mistænkt for både overfald, tyveri og en 'kontrollerende og tvingende adfærd'.

Katie Price blev efterfølgende kørt til hospitalet, hvor hun modtog behandling, og dagen efter blev hun fotograferet med blå mærker i ansigtet og en skadet læbe.

Ifølge Daily Mail blev kendisparret senest set sammen onsdag aften, da de blev fotograferet foran en restaurant, hvor de skulle fejre Carl Woods' 33 års fødseldag.

Her løftede Katie Price også sløret for sit nyt look efter en skønhedsoperation i Belgien.